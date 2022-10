Carina Jankowski is lijsttrekker voor Vooruit Diest

“Mijn doel is om met Vooruit terug in het bestuur te zetelen. En dat de socialisten in Diest nodig zijn, wordt alsmaar duidelijker. Het sociaal beleid wordt stap voor stap verbrijzeld en dat is als socialist pijnlijk om te zien. We zitten nu met een 2e crisis die we uiteraard ook lokaal voelen en de zorgen worden groter. Ook de groep inwoners die het steeds moeilijker krijgt groeit alsmaar. Het is nog maar een schim ten opzichte van tijden waarin dit de bevoegdheid van onze eigen Willy Goos was”, aldus Jankowski. “Het is nú aan het bestuur om stil te staan bij de realiteit en het beleid te hertekenen waar mogelijk.”

Een versnelling hoger

Naast het herwaarderen van het sociaal beleid belooft Jankowski de Diestenaar ook oprechte inspraak; enkel beloven is onvoldoende en niet rechtvaardig. En daarmee bedoelt ze klaar en duidelijk de problemen rond de ontwikkeling van de Warande. “Als verkozen politicus heb je een verantwoordelijkheid naar je burgers toe. Je voert namelijk beleid ten dienste van de bevolking, niet om jezelf te profileren. Zeker wanneer het over plannen gaat die voor de volgende 30 jaar bepalend zijn voor onze stad. De inspraak die aan de sporters en clubs werd beloofd is uitgedraaid op een regelrecht fiasco. Van alle inspanningen die ze deden om onderzoek te voeren naar de beste opties en gesprekken met experts, blijft weinig tot niets over. Iedereen werd wel iets beloofd, goed wetende dat dit niet haalbaar was”, vertelt Carina. “De gevolgen kennen we allemaal: petities, open brieven, ontgoochelde en boze reacties op sociale media,… Een ware opstand! Na 4 jaar van een nieuw stadsbestuur staat de Diestse sportwereld werkelijk op zijn kop! Samen een sterk plan opmaken dat gedragen wordt door de clubs, dat is de enige juiste weg.”

Verduurzamen

Ook een duidelijk programma om de stad verder te verduurzamen wil Carina op zich nemen. Als leerkracht hoort ze elke dag dat kinderen en jongeren hiervan wakker liggen. “Als beleidsmaker is het je taak om vooruit te denken aan de volgende generaties. Het is nu om een concrete toekomstvisie op te maken om Diest verder duurzaam ontwikkelen. En die verduurzaming moet uiteraard voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is ook aan een stadsbestuur om hier de nodige middelen te voorzien - dus niet af te bouwen - en zich niet te verstoppen achter middelen van de Vlaamse overheid. Mobiliteit is hier onlosmakelijk aan verbonden. Parkeren betalend maken in de stationsomgeving is voor mij dan ook een onbegrijpelijke beleidskeuze. De duurzame reiziger moeten we verwennen, niet ontmoedigen” sluit Jankowski af.

Juiste man op juiste plaats

Uiteraard is er een sterk team nodig om naar de verkiezingen te trekken. “Een succesverhaal schrijf je samen. Dat besef ik maar al te goed. Daarom is een stevig team, met diverse achtergrond en gevarieerde expertise cruciaal. Zo kan je samen een sterk plan opmaken om de kiezer te overtuigen waarom Vooruit opnieuw nodig is en vooral dat we de kennis in huis hebben. De juiste vrouw of man, op de juiste plaats. Dat is hoe je het meest bekwame stadsbestuur samenstelt. Ik hoop van harte dat de Diestenaar mij en de hele ploeg van Vooruit Diest die kans zal geven, om te bouwen aan een gezonde, duurzame en eerlijke stad. Ze zullen geen spijt hebben. Vanaf nu ga ik met volle kracht #Vooruit!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.