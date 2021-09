Brand vernielt vijf woningen in één wijk, maar Anny blijft positief: “Mijn neefje stierf op zijn dertigste in een brand. Dàt is pas een drama”

DiestVan het huis van Anny Wendrickx blijft niet veel meer over. Ze is een van de bewoners van het Parelserf waar woensdagavond een hevige brand woedde. Daarbij gingen twee huizen volledig in vlammen op. Drie andere - waaronder dat van Anny - raakten zwaar beschadigd. Al blijft de 65-jarige dame positief: “Er zijn ergere dingen. Wij leven tenminste nog.”

Wie op het Parelserf toekomt, kan niet naast de enorme schade aan de woningen kijken. Pas enkele weken geleden trof een brand twee woningen, woensdag waren dat er zelfs vijf. Als bij wonder vielen er geen gewonden en ook alle huisdieren konden worden gered. Voor de bewoners is het echter wel een ramp.

Leek op schoorsteenbrand

Rudy Houtmeyers (64) en Anny Wendrickx (65) wonen er misschien al het langste. Van in 1982. Het koppel had het er enorm naar hun zin, maar de tegenslagen volgden elkaar op. “Enkele weken geleden brak ik mijn schouder bij een val. Stappen lukt ook al niet goed meer en ik moet gebruik maken van een rolstoel. Nu dit... We zijn werkelijk àlles kwijt“, vertelt Anny.

Quote In een mum van tijd stond alles in lichter­laaie. Brandweer­lui konden onmogelijk nog veel redden. Het vuur was al overgesla­gen op de aanpalende woningen Anny Wendrickx

Hoe ze de brand hebben opgemerkt? “De buren bij wie de brand uitbrak, kwamen hier aanbellen. De dame was in paniek en vroeg ons om de hulpdiensten te bellen, wat we ook hebben gedaan. We gingen nadien nog in de achtertuin kijken. We zagen een beetje rook. Het leek eerder op een schoorsteenbrand... niet meer dan dat. Maar dat veranderde snel”, zucht de vrouw. “In een mum van tijd stond alles in lichterlaaie. Brandweerlui konden onmogelijk nog veel redden. Het vuur was al overgeslagen op de aanpalende woningen.”

Sommige spullen op de benedenverdieping lijken op het eerste gezicht nog wel bruikbaar. Maar helaas is de werkelijkheid anders. Alles is doordrongen van roet en bluswater. Toch probeert manlief nog zoveel mogelijk spullen te redden door ze in de garage onder te brengen. “Dat is de enige plek die nog een beetje droog is. Op andere plaatsen komt overal water uit het plafond gelopen”, klinkt het. Toch geeft Anny de moed niet op. “Enkele jaren geleden verloor mijn neef het leven in een woningbrand, zijn moeder kon alleen maar toekijken... Dat zijn pas drama’s.” Het gezin kan intussen terecht in een noodwoning.

Volledig scherm Rudy Houtmeyers probeert zoveel mogelijk spullen in zijn garage te plaatsen, de enige droge plek in de woning. © Bollen

Voorlopig in caravan

Eén woning lijkt min of meer gespaard. Een beetje schade aan het dak, maar binnen is het niet te houden van de brandgeur. “In principe kan ik hier blijven wonen”, zegt Bernadette Verkerk (63). “Maar de geur maakt dat helaas onmogelijk. Gelukkig konden we van vrienden een caravan lenen. Daarin slapen we voorlopig, samen met onze hond. Zo moet die niet verhuizen van ‘hot naar her’. Hopelijk kunnen we snel weer in ons vertrouwde huisje.”

Volledig scherm Bernadette Verkerk verblijft voorlopig in een caravan. © Bollen

Volledig scherm Liefst vijf woningen werden getroffen door de brand. © Bollen

