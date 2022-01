Boom blijkt lastig exemplaar voor bever in provinciedomein Halve Maan

“Vorige maand is de bever begonnen aan de dikke eik. Het blijkt een lastig exemplaar te zijn, want ondertussen staat hij er nog steeds”, lacht Erik Spiessens van het provinciaal domein Halve Maan in Diest. “Door de hoge waterstand voelt de bever zich als een vis in het water, want hij kan zeer gemakkelijk bij zijn voedselbron.”