Boeken ontlenen opnieuw mogelijk in Bibliotheek Diest

Halen/Tongeren ASSISEN. Moeder (79) omhelst beschuldig­de in assisen­zaal: “Ik heb zoveel spijt van wat ik gedaan heb”

De 79-jarige moeder van beschuldigde Michel T. gaf als laatste getuige kordaat antwoorden op de vragen van voorzitter Kristof Swennen. Ze sloot af met een verrassende vraag. “Mag ik mijn zoon nog even omhelzen?”. De beschuldigde (59) viel zijn moeder huilend in de armen. Voor de familie van slachtoffer Anja Vlayen, die met 53 messteken gedood werd, was die confrontatie te hard. Zonder woorden verlieten ze de assisenzaal.

14 december