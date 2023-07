VAREN IN VLAANDEREN. Onze journalist test nieuwe peddelrou­te tussen Diest en Aarschot: “Door de stad varen is de moeite waard”

Tijdens warme zomerdagen is het altijd heerlijk vertoeven vlak bij het water. De gloednieuwe Peddelroute vanaf Diest, over Aarschot, tot in Werchter lijkt daarmee de perfecte manier om verkoeling te zoeken en tegelijkertijd een mooi tochtje te maken over de Demer. Onze journalist nam de proef op de som en dobberde met kajakpeddels in de hand door een mooi stukje Hageland. “Als je goed kijkt, zie je hier en daar wel wat bewegen in het water.”