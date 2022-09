Bestuurder onder invloed van cannabis rijdt 13-jarig meisje aan

Diest Diest stelt High-Fi­ve-pro­ject met superheld voor: “Een slimme oplossing die kinderen op speelse manier stimuleert duurzaam naar school te gaan”

Door in te stappen in het High-Five-project wil Stad Diest kinderen stimuleren vaker te stappen of trappen van en naar school. Op dinsdag 13 september kwam de superheld van het project Five samen met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) de aftrap geven in de eerste drie Diestse scholen.

