Beraat Moskee krijgt geldboete omdat gebedshuis dienst deed als woning

Beringen Gids leidt mensen rond in stadhuis van Beringen

In oktober 2021 werd het nieuw stadhuis op de Collegestraat plechtig ingehuldigd. Tijdens het openingsweekend kon de Beringenaar het splinternieuw administratief hart van de stad en de vernieuwde bibliotheek bezoeken. De interesse was groot, meer dan 7.500 bezoekers kwamen toen al een kijkje nemen. Een succesformule om toeristisch uit te spelen moet men in Beringen gedacht hebben, want voortaan kan je als groep achter de schermen rondgeleid worden.

23 maart