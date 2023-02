Beau Schodts hoopt met KFC Diest de lijn door te trekken tegen titelkandidaat KVC Houtvenne: “De teamspirit zit héél goed”

Van slechts 2 op 33 naar 9 op 9. Van een ommekeer gesproken? “Alles zit weer mee”, stelt Beau Schodts vast. “Het frustrerende was dat we in die mindere periode voor Nieuwjaar nooit echt weggespeeld zijn, maar de pech die we toen hadden, lijkt nu in ons voordeel gekanteld te zijn. De kansen die toen gemist werden, gaan er nu wél in. En een match zoals in Nijlen, waar we in de laatste minuut nog scoorden, hadden we toen waarschijnlijk nog verloren.”

“Hoe het komt? Geluk dwing je voor een stuk ook wel zelf af, natuurlijk. Het is duidelijk dat er goeie transfers gedaan werden, maar vooral de teamspirit zit héél goed. De nieuwkomers hebben geen sterallures. Integendeel, de jonge gasten zoals ik kunnen er alleen maar van leren. Hun ervaring, die voordien misschien wel wat ontbrak in de groep, biedt duidelijk een meerwaarde.”

Niet kansloos

Zal het volstaan om ook kleppers als Houtvenne en Termien in bedwang te houden, denk je? “Het geloof is alleszins aanwezig”, is Schodts vastberaden. “Ondanks alles hebben we er in de heenronde toch vier op zes tegen gehaald. Het kan dus, maar we zijn toch maar beter op onze hoede. Het valt af te wachten hoe Houtvenne zaterdag naar Diest zal afzakken. Zij willen kampioen spelen, maar hebben recent slechts één op negen gehaald, dus ik vermoed dat ze zich bij ons gaan willen herpakken. De kans bestaat dat Houtvenne ons meteen naar de keel zal grijpen, maar dan gaan ze sowieso toch weer op een gemotiveerd Diest botsen. Als we op ons elan van de voorbije weken kunnen doorgaan, zijn we zeker niet kansloos. Het zijn bovendien twee ploegen die graag willen voetballen, dus het zou wel eens een mooie wedstrijd kunnen worden.”

KFC Diest lijkt dus weer in een positieve flow te zitten, maar Beau Schodts houdt de voeten toch nog even op de grond. “We staan nu net boven de degradatiezone, maar alles hangt nog heel dicht bij elkaar”, besluit de talentvolle 22-jarige aanvaller. “Twee keer verliezen, terwijl de ploegen achter ons wél punten pakken en alles is weer helemaal te herdoen. We zullen dus niet mogen verslappen.”

