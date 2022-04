Basisschool De Buitenkans wil al glijdend een plaats bemachtigen in het Guinness World Book of Records

In gemeentelijke basisschool De Buitenkans in Molenstede hebben ze zotte plannen. Op 29 april doen ze een worp naar het wereldrecord schuifafglijden. “In De Buitenkans zetten we in op frisse buitenlucht en natuurlijk daglicht”, legt directeur Machtelt Mertens uit. “Denk aan de buitenklassen, de groene speelplaats en de glijbaan richting speelplaats en speelbos. Deze recordpoging biedt de perfecte kans om onze troeven op een speelse manier in de kijker te zetten. Met het glijbaanevent streven we naar verbondenheid tussen school, leerlingen en ouders, maar ook binnen de gemeenschap en lokale verenigingen.”