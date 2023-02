AWV en stad Diest zoeken naar oplossing voor N29 Schoonaerde/Diestsebaan

Verbeteringen

De drukke kruispunten met de Nieuwe Dijkstraat (N174), de Kleinbaan en de Zelemseweg worden vernieuwd naar een veilig kruispunt. “We zoeken naar oplossingen om het verkeer er veiliger te organiseren.” In heel de projectzone komen veilige fietspaden. Het nieuwe fietspad sluit aan op dat in Schaffen, dat in het verleden al vernieuwd werd.