Avondwandeling over verdere ontwikkeling Webbekoms Broek

TREMELO/AARSCHOT Moeder start crowdfun­ding voor gezin van Lucinda na uitzending over armoede: “We haalden bijna 6.000 euro op in twee dagen tijd”

De VRT-reeks ‘Zorgen voor mama’ is voor Lucinda uit Aarschot geëindigd met een positieve noot. In de reeks is te zien hoe Lucinda en haar gezin het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Daisy de Vos uit Baal was er zo door aangedaan, dat ze pardoes een crowdfunding opstartte.

2 juni