Automobilisten luisteren niet, dus voert politie controles op in Diestse fietsstraten

DiestIn samenspraak met de stad voert de politiezone Demerdal-DSZ de controles in de fietsstraten van Diest. Autobestuurders blijven immers - ondanks de verkeersborden en de aangebrachte waarschuwingen - fietsers inhalen. Vorig jaar kregen in de Diestse binnenstad 39 overtreders een boete in een fietsstraat. Dit jaar zijn dat er al 58.

“Toezicht houden op een verkeerssituatie drukt zich natuurlijk niet enkel uit in het aantal opgestelde PV’s. Ik ben blij om lezen als mijn ploegen na een controlemoment rapporteren dat er geen overtredingen waren vast te stellen, wat finaal het doel moet zijn”, vertelt Jan Konings, korpschef politiezone Demerdal-DSZ. “Maar zeker met de zomer in aantocht, willen we hier samen op inzetten.”

“Er zijn steeds meer fietsers in Diest. Dat stemt ons blij, en ook buiten het centrum proberen we fietsers waar kan hun eigen straat te geven, zoals in Kaggevinne, Molenstede en binnenkort ook Schaffen. Maar het blijft nodig om de regels van de fietszone nog eens extra in de verf te zetten. Daarom loopt dit jaar de campagne ‘Fiets voorop’,” vertelt burgemeester Christophe De Graef.

Campagne Fiets voorop

Op 20 september 2020 opende de fietszone in het centrum van Diest: liefst 90 aaneengesloten fietsstraten waarin diverse fietsbestemmingen zoals scholen, winkels, horeca en de wekelijkse markt zich bevinden. Fietsers kregen zo meer ruimte in hartje Diest. In een fietsstraat is de auto nog steeds welkom, maar een chauffeur mag maximaal 30 km/uur rijden en een fietser niet voorbijsteken.

Om de regels van de fietszone nog eens extra in de verf te zetten, loopt in 2022 de campagne ‘Fiets voorop’, met bannering in de straten, fietsgadgets en fietsambassadeurs. De bedoeling is dat zowel fietsers als autobestuurders op de hoogte zijn van hun rechten en plichten.

Meer over de campagne vind je op www.diest.be/fiets-voorop.

Fietsambassadeurs

Om de boodschap van de Fiets voorop-campagne mee uit te dragen ging men op zoek naar fietsambassadeurs, met succes. 10 enthousiaste fietsers zullen hun fietservaringen onder andere op sociale media delen om zo mee te zorgen voor de veiligheid van voetgangers en fietsers in de stad.

“Ik pak de fiets zoveel als ik kan”, zegt de trotse fietsambassadeur Inez Yahiaoui. “Ik vind het belangrijk dat de mensen weten waar ze overal kunnen fietsen in Diest en dat ze op de hoogte zijn van de regels. Vooral met de pas aangelegde fietsstraten is dat meer dan nodig. Ik hoop ook dat mensen in de toekomst sneller de fiets zullen nemen in plaats van de auto, want zo is het centrum veel gezelliger.”

