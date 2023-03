Autodelen wint ook in Diest aan populariteit

In 2022 is het aantal actieve autodelers in ons land met 40 procent gestegen tot 121.394. Een recordaantal, zo meldt Autodelen.net in zijn nieuwste rapport. “Ook in Diest wint autodelen aan populariteit. In 2018 telde onze deelwagens 96 gebruikers. In 2022 zijn er dat 159, een stijging van maar liefst 66%”, zegt Rick Brans, schepen van Milieu.

“In onze stad hadden we via Cambio al 3 deelwagens op verschillende locaties staan. Gisteren konden we de vierde deelwagen verwelkomen. Elke deelauto haalt drie tot tien privéauto’s van de straat, waardoor er minder druk komt op onze publieke parkeerplaatsen. Deelmobiliteit is een belangrijke pijler in ons lokaal energie- en klimaatplan. Het zorgt voor minder auto’s, minder files, minder CO2-uitstoot en betere luchtkwaliteit.”

Autodelen is duidelijk een concept dat economische en sociale voordelen met zich meebrengt en bijdraagt aan een milieuvriendelijkere mobiliteit. Cambio, autodelen Vlaanderen en de stad Diest werken al geruime tijd samen. De stad telde al drie cambiowagens en daar komt er nog eentje bij sinds dinsdag 28 februari. “De teller staat dus nu op vier deelwagens. Een aan het station, een in de Hasseltsestraat en twee in de Michel Theysstraat. We zien het gebruik jaar na jaar stijgen. In 2022 telde de cambiowagens 159 gebruikers, goed voor 1648 ritten. Via het extra voertuig in de Michel Theysstraat kunnen we samen de dienstverlening naar de gebruikers op peil houden en verhogen”, aldus een tevreden schepen Brans.

Autodelen is gebaseerd op een eenvoudig principe: de auto is enkel in gebruik wanneer dat nodig is. “Autodelen kan mensen doen nadenken over de noodzaak van hun verplaatsingen en hen ertoe aanzetten om efficiënter om te gaan met die ene autorit. Nog te vaak zie je mensen voor kleine verplaatsingen de auto nemen, die perfect met de fiets of te voet afgelegd kunnen worden. Gebruikers van deelauto’s leggen minder voertuigkilometers af en kiezen principieel voor duurzame alternatieven. Een deelwagen staat minder stil, maar vervangt tot 3 tot 10 privé-wagens.”, Vult Burgemeester Christophe De Graef aan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.