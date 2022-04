Assistentiehond ‘Zenn’ van Marieke ‘Wielemie’ Vervoort overleden: “Het is hard, maar nu zijn ze tenminste weer samen”

De assistentiehond van de betreurde rolstoelatlete Marieke Vervoort is donderdagavond overleden. «Zenn was het laatste tastbare van Marieke dat we konden koesteren», vertellen de ouders van de geliefde sportvrouw met een krop in de keel.

De band tussen Marieke en Zenn was fantastisch», begint Gerrit Martens van de vzw Canisha die assistentiehonden opleidt het verhaal van Zenn. «Ik ken Zenn heel goed omdat ik hem zelf getraind heb.«Marieke had Zenn als puppy gekregen en ze vroeg of ik in hem kon opleiden tot haar assistentiehond. Hij bleek een super intelligente hond te zijn. Op amper vier maanden tijd stond hij al erg ver. Ik wou het eerst allemaal niet geloven, maar na enkele tests bleek het inderdaad een geschikt hondje te zijn om zo’n taak op zich te nemen. Het heeft in totaal zo’n anderhalf jaar geduurd tot Zenn volledig opgeleid was en Marieke dus voor de volle 100 procent kon bijstaan. Dus niet alleen emotioneel, maar ook als hulp om haar haar autonomie te gunnen die ze altijd zo lang mogelijk gekoesterd heeft.

Quote Hij heeft een respectabe­le leeftijd gehaald en nu zijn ze terug herenigd. Daar ben ik ergens ook blij om want waar je Marieke zag, daar zag je Zenn Gerrit Martens, vzw Canisha

Het nieuws van zijn overlijden heeft mij toch wel doen verschieten. Zenn is 14 jaar geworden en dat is een respectabele leeftijd. Langs de andere kant ben ik ook ergens blij dat hij nu herenigd is met Marieke. Want waar je Marieke zag, daar zag je Zenn.»

Zenn met naast zijn mand het portret van Marieke dat mama Odette zelf maakte

Na het overlijden van Marieke vond Zenn bij haar ouders al evenzeer een warme thuis. ‘Nu voor altijd herenigd’, met dat bericht op Facebook maakten haar ouders Odette en Jos bekend dat Zenn er niet meer is. «Het komt heel hard aan. Gezien zijn leeftijd weet je natuurlijk dat het eraan zit te komen, maar toch... Zenn was nog iets tastbaars van Marieke dat we konden koesteren. Dat gaat nu niet meer. Dat zal toch even wennen worden», vertelt Odette.

Odette Pauwel en Jos Vervoort met Zenn.

Quote Zenn was zoals een kleinkind Odette Pauwels, Mama Marieke

“Mijn kleinkind”

Zenn had bij Odette en Jos een speciale plaats in huis: zijn mandje, met daarnaast een schilderij van Marieke, gemaakt door Odette. «Het was eigenlijk mijn kleinkind», vertelt ze met een krop in de keel. «Ik weet nog goed dat we hem in het begin moesten negeren. Tot Marieke op een bepaald moment zei, ‘ga eens dag zeggen tegen mémé en pépé’, sindsdien zijn we mémé en pépé gebleven.» En dat zijn ze nog steeds, want ook hun ander kleinkind noemt hen zo. «Marieke heeft dat uitgevonden, dat vinden we mooi, dus dat blijft zo.»

Zenn was een hond met karakter. De aard van het baasje...«Hij is nooit ziek geweest, tot 10 dagen geleden. Hij ging op korte tijd heel snel achteruit.» De ouderdom en een gezwel in de buik zijn voor Zenn uiteindelijk fataal gebleken. «Ik heb de laatste week bij Zenn in de zetel geslapen», vervolgt Odette. «Het is hard, natuurlijk, maar ergens is het ook een troost. Nu zijn Marieke en Zenn tenminste terug samen.» Marieke, of ‘Wielemie’ zoals ze in de volksmond liefkozend genoemd werd, overleed in oktober 2019 ten gevolge van een spierziekte waar ze jarenlang tegen vocht.

Marieke Vervoort en hond Zenn krijgen troffee sportverdienste

Marieke Vervoort en trouwe viervoeter Zenn.