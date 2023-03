Akabe Biebel organiseert openleidingsdag op 5 maart

Vandalen bekladden praalwagen maar krijgen carnaval­vier­ders niet klein : “Jaarlijkse stoet moet hoogtepunt worden”

De Gilde van Tielebuis had afgelopen zaterdag hun jaarlijks kindercarnavalbal, gevold door hun prinsenbal. Zondag werd er deelgenomen aan de stoet in Schoonderbuken. Het had een topweekend moeten worden. Helaas probeerden vandalen hier een stokje voor te steken en besmeurden de praalwagens. “Neen, de zwarte verf hangt er nog steeds op”, zucht de voorzitter van de vereniging. “We hopen dat we dit kunnen verwijderen zonder veel schade, maar we laten ons niet zomaar doen. Het was alvast een geweldig carnavalsweekend.”