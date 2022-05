Agentschap voor Natuur en Bos en KSD herstellen historisch erfgoed: de nieuwe poorten aan de Diestse Vesten

“Het reconstrueren van de eiken poort was een hele uitdaging”, vertelt Bruno Leys, directeur STEM KSD. De bestaande poort was zwaar aangetast door de tand des tijds en een brand. De leerlingen en leerkrachten van de afdeling houtbewerking gingen de uitdaging aan om op basis van de overgebleven restanten een exacte kopie van de poort te maken. “Na intensief onderzoek, opmeting en probleemoplossend werken, werd de technische tekening stap voor stap opgebouwd. Voor de realisatie kreeg elke leerling van het vijfde jaar houtbewerking de eindverantwoordelijkheid over een onderdeel van de poort. De leerlingen van het zesde jaar lassen-constructie en mechanische vormgevingstechnieken kregen in dit project de opdracht om ervoor te zorgen dat de twee vleugels van de poort naadloos geopend en gesloten konden worden. Ze stonden daarbij voor een uitdaging: de originele smeedijzeren scharnieren en scharnierpunten waren vervormd en mochten niet vernieuwd worden. De gezamenlijke inspanningen van onze leerlingen heeft geresulteerd in de poort die nu op de site te bewonderen is. Leerlingen vinden het leuk om vanuit authentieke leersituaties te kunnen werken.”

Beschermd monument

De Vesten van Diest, met de Schaffense poort en de Saillant - beter bekend als de Kelt en de Antwerpenaar - zijn beschermd als monument. Deze bescherming houdt in dat de eigenaar, in casu het Agentschap voor Natuur en Bos, verplicht is de gebouwen in stand te houden als historisch erfgoed en dat alle werkzaamheden aan de gebouwen moeten gebeuren op een historisch correcte of verantwoorde wijze.

Volledig scherm Agentschap voor Natuur en Bos werkt samen met KSD voor herstelling historisch erfgoed in Diest. © ANB

Gezien de Vesten ook een belangrijke overwinteringsplaats zijn voor heel wat bedreigde vleermuissoorten, is het een uitdaging om de bescherming van het historisch erfgoed en de bescherming van vleermuizen op elkaar af te stemmen. Maar KSD ging de uitdaging aan.

Bescherming van vleermuizen

“Om de nodige rust te garanderen en ongewenst bezoek buiten te houden, was het noodzakelijk om cortenstaalpoorten te plaatsen op locaties die interessant zijn voor vleermuizen. De leerlingen van de afdeling lassen-constructie in KSD hebben hier hun schouders onder gezet. Zij construeerden twee types poorten. Een type met traliewerk dat de huidige klimatologische omstandigheden in stand houdt en een gesloten type dat ideale klimatologische omstandigheden creëert in de lokalen. Dit heeft tot gevolg dat meer specifieke, maar ook meer bedreigde soorten zullen aangetrokken worden. Alleen al de manier waarop de leerlingen de toegang voor vleermuizen gemaakt hebben is een staaltje vakmanschap.”

“ Wij gaan er alvast vanuit dat we ook in de toekomst nog op hun deskundigheid beroep kunnen doen. Het resultaat is een perfecte kopie van de oorspronkelijk historische eiken poort, vult Dries Gorissen, directeur Gebiedsgerichte Werking van ANB aan.

