Afpersers doen zich voor als politieagent om toe te slaan bij minderjarige jongen, vervolgens trekken ze naar ziekenhuis

Diest Vooruit Diest wil lege brooddozen aanpakken: “Elke dag dat een kind honger heeft op school, is er immers één teveel”

1 op de 4 kinderen in Vlaanderen zit met honger op de schoolbanken. Lege brooddozen of sober gevulde brooddozen komen helaas steeds vaker voor, zowel in basisscholen als in middelbare scholen. Vooruit Diest vindt dit bijzonder pijnlijk en wil dat de stad dit in overleg met de scholen aanpakt.

28 november