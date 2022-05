Adopteer openbaar groen en draag bij aan groener straatbeeld.

Halen Halens bedrijf ‘den Boogerd’ krijgt bele­vingsla­bel van De Merode

Landschapspark de Merode heeft er vijf nieuwe ambassadeurs bij, lokale ondernemers die met de producten of de diensten die ze aanbieden de kernwaarden van het landschapspark mee uitdragen en versterken. Tijdens de Merodehappening, op zondag 15 mei in Diest, kregen ze een officieel belevingslabel uitgereikt. Eén van hen is het Halens bedrijf ‘den Boogerd’, dat zich sinds 2008 als landbouwonderneming toelegt op het aanplanten, uitbaten en verzorgen van authentieke hoogstamboomgaarden. “Voor de ondernemers is het label een blijk van erkenning, voor de bezoekers een teken van herkenning,” stelt gedeputeerde Kathleen Helsen, voorzitter van Landschapspark de Merode.

