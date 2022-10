Activiteiten Webbekoms broek in de kijker

Aarschot Less AUTRE releasen hun eerste EP single wereldwijd via The Orchard

De bandleden van Less AUTRE hebben een deal getekend met The Orchard, een dochteronderneming van Sony Music. Deze week brengen ze hun nieuwste single ‘Dualité’ met bijbehorende videoclip uit. Deze single is de voorloper van hun EP ‘ Et OUI! Ah Oui!’ waarvan de release in het voorjaar voorzien is. Voor de hele EP werkte Less AUTRE samen met producer Ronald Vanhuffel (bekend van onder meer BJ Scott, Blöf, Irish Coffee) en sound engineer Michel ‘Shelle’ Dierickx (The Cure, Arno, TC Matic, hooverphonic,…).

