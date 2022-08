Action reageert nadat meisje (7) ziek wordt van ijsstick: “Geen sprake van giftige stoffen in buisjes”

“De veiligheid van het product staat natuurlijk bovenaan, daar maken we met onze leveranciers hele goede afspraken over. De klant kan er zeker van zijn dat onze producten veilig zijn. Het is wel zo dat we meteen na dit incident alarm hebben geslagen. We willen dat dit product goed onderzocht wordt. Dat onderzoek is op dit moment gaande. De eerste testresultaten - die uitgevoerd worden door een onafhankelijke toxicoloog en door de leverancier - wijzen uit dat het om 100% gedestilleerd water gaat. Dat betekent dat er geen sprake is van giftige stoffen. Maar omdat we deze zaak heel serieus nemen, hebben we gevraagd bijkomende onderzoeken uit te voeren. Er is tenslotte een meisje ziek geworden. Deze resultaten zullen in de loop van volgende week beschikbaar zijn. Voorlopig is er op basis van deze resultaten geen verontrusting, daar zijn we uiteraard heel blij mee, maar we wachten verdere resultaten af”, aldus de woordvoerder van Action.