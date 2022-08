Action bevestigt afwezigheid giftige stoffen in ijssticks nadat meisje (7) ziek werd door ervan te drinken

Diest Diest vraagt input bewoners en bezoekers voor locaties extra vuilnisbak­ken

De Stad Diest doet een opvallende oproep aan inwoners en bezoekers. Zij kunnen voortaan via de website doorgeven waar ze graag een extra vuilnisbak zouden willen in het centrum of in de dorpskernen. Zo blijft Diest investeren in een propere en goed onderhouden stad.

4 augustus