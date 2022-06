Actiegroep en ochtendzwemmers De Halve Maan misnoegd na plots ontslag hoofdredder: “We hebben de indruk dat ze de boel hier gewoon willen sluiten”

“Gisteren werd één van de vaste redders van de Halve Maan op staande voet ontslagen nadat hij kritiek uitte op het beleid van de Halve Maan. De redder moest meteen het domein verlaten. Een schande, zeker in deze tijd dat er ‘zogezegd’ geen redders ter beschikking zijn. Het wordt tijd dat aan deze toestanden een halt worden toegeroepen. Er is wel geld genoeg voor prestigeprojecten - nieuw Schijf, nieuwe speeltuin en nieuwe omheining - maar voor investeringen in gewoon personeel is er niet genoeg geld. De Diestenaars zijn het beu! AFSPRAAK IN 2024. Hopelijk lezen ze het in Leuven ook”, klonk het op de Facebookpagina van Carl Smets van de ochtendzwemmers.