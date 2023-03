Aanwinst Dogan Gölpek helpt KFC Diest mee aan belangrijke zege tegen Schoonbeek-Beverst (2-1): “Ik heb het voetbalplezier teruggevonden”

“Het was misschien niet onze mooiste wedstrijd, maar de drie punten zijn wel binnen”, klonk het achteraf bij Dogan Gölpek. “Dat had de coach vooraf ook aangegeven. We wisten dat we voor een moeilijke opdracht stonden. Winnen was het belangrijkste, de manier waarop speelde nu even geen rol. Ik bracht ons al na tien minuten op voorsprong. Na de rust kwamen de bezoekers beter in de match, dus het bleef spannend tot op het einde. Het was bikkelen, maar we hebben de nodige strijd geleverd. Er zat passie in ons spel en we zijn ervoor beloond geworden.”

Süper Lig

Dogan Gölpek is één van de nieuwkomers die KFC Diest mee in derde nationale moet zien te houden. Zijn eerste treffer was zaterdag alvast van goudwaarde. De 28-jarige Nederlander speelde twee seizoenen geleden met Konyaspor nog in de Turkse Süper Lig. Hoe komt een speler van zijn kaliber aan de Diestse Warande terecht? “Dat is voor mij ook verrassing”, lacht Gölpek. “Ik had het op een bepaald moment niet meer naar mijn zin in Turkije en ik ben zelfs even gestopt met voetballen. Uiteindelijk heb ik de draad weer opgepikt bij tweedenationaler Belisia Bilzen, maar het voetbal was daar moeilijk te combineren met het werk. Ik wilde wel graag nog op amateurniveau blijven voetballen en zo is de connectie met Diest er gekomen.”

“Met Jordie Briels en Guus Hupperts zijn er hier nog twee Nederlandse spelers, dus er was wel een link. Ik heb een gesprek gehad met de club en we zijn snel tot een akkoord gekomen. Ik heb in Diest het voetbalplezier weer teruggevonden. Coach Danny Boffin is bovendien een belangrijke factor voor het team. Hij geeft iedereen het nodige vertrouwen.”

Volhouden

“Of ik ook volgend seizoen nog in Diest speel?”, besluit Gölpek. “Alle opties zijn nog open, maar ik ben hier heel tevreden. Het eerste doel is nu om ons te handhaven in de nationale reeksen en dan zien we wel wat de toekomst brengt. Er wachten ons nog zes lastige duels, maar ik heb er toch wel een goed gevoel bij. We hebben een vrij jong team, aangevuld met de nodige ervaring. Sinds de winterstop is het in stijgende lijn gegaan. Als we dit niveau nog een tijdje kunnen volhouden, komt het zeker wel goed.”

