Aannemer failliet: werken Koning Albertstraat moeten worden uitgesteld

LEUVEN/SCHERPENHEUVEL Leuvense juwelier­ster geeft Maria van Scherpen­heu­vel na 25 jaar nieuwe kroon: “Een opdracht die al mijn dromen waarmaakt”

Juwelenontwerpster Lies Wambacq (34) wreef zich in de handen, toen ze in maart de bijzondere vraag kreeg om een kroon en scepter te maken voor het Mariabeeld in Scherpenheuvel. Ondanks dat het kleinood amper zeven bij zeven centimeter meet, was het een huzarenstuk dat de Leuvense tot een goed einde bracht. Afgelopen weekend werd de kroon op het werk gezet tijdens de Kroningsfeesten.

28 augustus