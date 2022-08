75 jaar para’s wordt gevierd met open dag van het trainingscentrum.

Diest Action reageert nadat meisje (7) ziek wordt van ijsstick: “Geen sprake van giftige stoffen in buisjes”

Een meisje van 7 is begin deze week in het ziekenhuis beland nadat ze op een feestje de vloeistof van een ijsstaafje uit de Action had gedronken. Dat zijn plastic buisjes die je in je ijskast moet leggen om je drankje koel te houden. Winkelketen Action neemt naar eigen zeggen de zaak heel serieus en voert verder onderzoek uit naar de ijsstaafjes.

5 augustus