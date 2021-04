58 inwoners van Diest krijgen een te lage dosis van het Pfizervaccin

DiestIn vaccinatiecentrum Den Amer in Diest is vastgesteld dat 58 mensen een te lage dosis van het Pfizervaccin kregen toegediend. Wat de exacte reden is of wie verantwoordelijk is voor de fout is niet duidelijk. De betrokken inwoners zijn wel verwittigd, maar wat nu? “Er is op geen enkel moment een risico geweest voor de gezondheid van de betrokkenen.”