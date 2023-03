50.000 euro voor buurtprojecten in Diest-centrum en Kaggevinne

Na Schaffen, Webbekom en Deurne is het dit jaar de beurt aan Diest-centrum en Kaggevinne om een eigen project voor de buurt uit te werken met het Diest Durft-buurtbudget. “Het buurtbudget is een financiële ondersteuning van de stad, waarmee inwoners zelf aan de slag mogen”, legt schepen van Financiën Maurits Vande Reyde uit. “Op die manier investeren we in projecten waarvoor er niet alleen een vraag, maar ook een draagvlak is. Voor zowel Diest-centrum als Kaggevinne is er 50.000 euro beschikbaar.”

Buurtversterkende projecten

“De bedoeling is dat bewoners zelf een project voorstellen en mee de verantwoordelijkheid in handen nemen”, vult schepen van Dorpsontwikkeling Monique Vande Reyde aan. “Als een project gekozen wordt, realiseren de initiatiefnemers dat nadien ook zelf, uiteraard met ondersteuning vanuit de stad. Projecten die in aanmerking komen, zorgen voor versterking in de buurt, helpen de wijk vooruit of brengen buren samen.”

In de zomer krijgen álle inwoners van de stad de mogelijkheid om deel te nemen aan een online stemming. Zo kiest iedereen mee welk project er gerealiseerd zal worden. Elke inwoner ouder dan 12 jaar kan drie stemmen uitbrengen.

Tijdens een startevent krijgen geïnteresseerde inwoners uitleg over hoe ze een idee kunnen indienen. Zowel verenigingen, groepjes buren en vrienden, of zelfs individuele Diestenaars kunnen een project voorstellen.

Schaffen, Vleugt, Deurne en Webbekom

Elk jaar komt een andere gemeente aan bod. In 2021 kwam de picknick-speeltuin aan het Oosterlindeveld in Schaffen als eerste winnaar uit de bus. De speeltoestellen werden intussen besteld. De aannemer heeft de installatie gepland in de loop van het voorjaar. De meet & greet-zone in Vleugt wordt uitgewerkt in samenwerking met Regionaal Landschap Noord-Hageland.

In 2022 kozen Diestenaars voor een groene ontmoetingsplaats in Webbekom en voor een picknickplaats met aandacht voor avontuurlijk spelen in Deurne. Voor de Hamelterre in Deurne werden de speeltoestellen intussen ook besteld.

In 2024 volgt Molenstede als laatste dorp.

Praktisch

Meer info op www.diestdurft.be.

Startevent Diest-centrum: vrijdag 10 maart, 20 uur, Sint-Joriszaal stadhuis

Startevent Kaggevinne: vrijdag 17 maart, 20 uur, OC De Ketel

