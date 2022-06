30ste editie LimBeurs: beurs voor alle aquarium-, terrarium- en vijverliefhebbers

Lummen De Sint-Annakapel, het volgende Lummens monument op het restaura­tie­lijst­je

Het volgende monument dat de gemeente Lummen laat restaureren, is de Sint-Annakapel uit 1756 in de Dikke Eikstraat. Dankzij een Vlaamse premie is 60 procent van de totale kostprijs gedekt.

12 juni