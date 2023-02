28 maanden cel met uitstel voor vader die 11-jarige zoon betastte: “Ik wist niet wat mij overkwam”

Een vader uit Diest is veroordeeld tot 28 maanden cel met uitstel, nadat hij zijn 11-jarige zoon had aangerand. De jongen werd op één avond drie keer door zijn vader betast. De man bekende de feiten en zei niet te weten wat hem die dag overkwam.

De feiten speelden zich op 21 november 2021 af in het huis van de beklaagde en zijn gezin in Diest. Tijdens het avondeten waren grapjes over ‘bananen’ gemaakt, waarop vader L.B. (57) zijn jongste zoon had aangeraakt in het kruis. Wanneer het slachtoffer, samen met zijn tweelingbroer, moest gaan slapen, had B. opnieuw in het kruis van zijn zoon getast en een op- en neergaande beweging gemaakt.

Wanneer het slachtoffer naar het toilet ging, om te proberen te ontkomen, volgde zijn vader. De feiten gingen daar weer verder tot een van de broers van het slachtoffer kwam kijken wat er aan de hand was. Die broer, net als twee anderen, legde nadien belastende getuigenissen af over wat hun vader die avond had gedaan.

In een eerste verhoor had de beklaagde de feiten ontkend, maar in een herverhoor kwam hij erop terug en gaf de feiten toe zoals zijn zoon ze had verteld. Hij gaf ook toe een alcoholprobleem te hebben, die avond had hij samen met zijn partner een karton rode wijn gedronken. Dat alcoholgebruik zou zijn enige uitlaatklep zijn en hij verwees ook naar seksueel misbruik dat in zijn verleden had plaatsgevonden. Ondertussen zou de man zich laten begeleiden door een psychiater. Die behandeling valt ook onder de voorwaarden die hij van de rechtbank opgelegd kreeg voor zijn straf, net als een alcoholverbod.

