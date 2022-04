20 april buitenspeeldag in Halve Maan

Lummen / Eksel / Hamont / Opglabbeek Universi­teit Gent op zoek naar specialist dialect uit Hamont, Eksel, Opglabbeek en Lummen

De Universiteit Gent beschikt over een unieke collectie dialectopnames die op 550 plaatsen in Vlaanderen werden gemaakt in de jaren 1960 en 1970. Nu wil men dit project uitbreiden en alle opnames voorzien van geschreven transcripties. Daarvoor is de Universiteit nog op zoek naar sprekers uit 28 plaatsen, waarbij ook Hamont, Eksel, Opglabbeek en Lummen. Concreet wordt gezocht naar sprekers die het dialect verworven hebben voor 1960, in praktijk gaat het dus om vijfenzeventigplussers. Spraakzame inwoners zonder hoger diploma en familie in dezelfde gemeente, hebben een streepje voor. Deelnemers mogen rekenen op een kleine attentie. Wie zich geroepen voelt, kan zich melden via gcnd@ugent.be.

4 april