20.000 eendjes gaan in het water in Diest voor allereerste Europese Pink Duck Race: “Strijd tegen borstkanker blijft enorm belangrijk”

Beringen Zomerse leesacties in biblio­theek van Beringen

In de bibliotheek van Beringen kan je deze zomervakantie deelnemen aan tal van acties. Zo kan je van 1 juli tot en met 31 augustus op zoek gaan naar de schat van Vlieg. Kinderen tussen 3 en 12 jaar kunnen samen met ouders, grootouders, familie of vriendjes op speurtocht rond het thema “Ruik jij wat ik ruik?”. Met de zomeractie “Bestemming: bib!” kunnen lezers tussen 3 en 18 jaar deelnemen aan een heuse leestrip. Voor elk gelezen boek krijg je een stempel in je reispaspoort. Tot slot kan je ook een E-reader Vivlio Touch Lux 5 winnen wanneer je voor 31 augustus je ultieme vakantiefoto mét spannend zomerboek bezorgt via bibliotheek@beringen.be. De winnaars worden in de loop van september bekendgemaakt.

16 juni