2,5 jaar cel voor vrouw die onder invloed van cocaïne politiecontrole ontvluchtte

Aangepaste verkeerssi­tu­a­tie richting Scherpen­heu­vel-Zi­chem door werken in August Nihoul­straat

Tot en met en 31 mei (weersafhankelijk) voert een aannemer wegeniswerken uit in de August Nihoulstraat in Scherpenheuvel-Zichem. Hierdoor moet het doorgaand verkeer richting Scherpenheuvel-Zichem vanuit Bekkevoort via de Oude Tiensebaan rijden in plaats van via de Steenberg.