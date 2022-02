Zwitsers spreken zich zondag uit over totaalverbod op dierenproeven

Zwitserland gaat zondag naar de stembus om het eerste land te worden dat medische tests op dieren volledig verbiedt. Dierenrechtenactivisten hadden voldoende steun verzameld om een ​​referendum te houden in het land, dat sterk afhankelijk is van de farmaceutische sector.

“Het is wreed en onnodig om op dieren te experimenteren. Ik ben er zeker van dat we medicijnen kunnen ontwikkelen zonder dierenproeven uit te voeren”, zegt Renato Werndli, een arts uit Zwitserland die het initiatief lanceerde onder het Zwitserse systeem van directe democratie. “Ik hoop dat we uiteindelijk kunnen veranderen en dat Zwitserland een positief voorbeeld kan zijn voor de rest van de wereld om dierenleed te helpen stoppen.”

Uit overheidsstatistieken blijkt dat er in het land in 2020 meer dan 550.000 dieren stierven in laboratoriumtests. Het gaat om 400.000 muizen en ratten, bijna 4.600 honden, 1.500 katten en 1.600 paarden. Ook werden er tijdens en na experimenten primaten, koeien, varkens, vissen en vogels gedood.

Einde van medicijnontwikkeling

Naar verwachting zal het verbod niet overgaan tot opluchting van de farmaceutische sector. De verandering zou de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen stoppen en bedrijven en onderzoekers dwingen naar het buitenland te verhuizen, waarschuwt de sector.

Zo zegt Farmaceutische lobbygroep Interpharma, die bedrijven als Roche en Novartis (NOVN.S) omvat, dat de sector 9% bijdraagt ​​aan de Zwitserse economie en bijna de helft van de Zwitserse export genereert. Het bedrijf zegt dat de voorstellen verwoestend zouden zijn als ze werden aangenomen. “Drugsonderzoek, klinische studies in ziekenhuizen en fundamenteel onderzoek aan universiteiten zouden niet langer mogelijk zijn”, aldus Interpharma CEO Rene Buholzer.

Het verbod op dierproeven zou kunnen leiden tot het einde van nieuwe medicijnen waarschuwen farmabazen.“Ik denk dat je in de tijden van Covid hebt gezien hoe belangrijk het is om nieuwe vaccins te ontdekken en hoe belangrijk nieuwe medicijnen zijn. En ze zijn getest op dieren”, vertelde Idorsia (IDIA.S) Chief Executive Jean-Paul Clozel aan Reuters.

Geen alternatief

Maries van den Broek, Professor aan de Universiteit van Zürich, doet onderzoek waarbij tumoren in muizen worden geïmplanteerd om te bestuderen hoe hun immuunsysteem kan worden versterkt om kanker te bestrijden. “Omdat we niet eens 10% van de processen die in een tumor plaatsvinden begrijpen, is het onmogelijk om computermodellen of celcultuur te gebruiken om de complexe biologie van kanker te begrijpen,” zegt ze.

Wetenschappers moeten eerst bewijzen dat er geen alternatief is en of hun onderzoek belangrijk genoeg is, voordat ze een dierproef starten. “We gebruiken ongeveer 750 muizen per jaar. Ze gaan allemaal dood aan het einde van het experiment, maar er is geen alternatief”, zegt ze. “Zonder dit specifieke experiment zouden we geen behandelingen kunnen ontwikkelen die mensenlevens redden.”

Uit de laatste opiniepeilingen blijkt dat slechts 26% van de kiezers voor een verbod is en 68% tegen.

