Zwerm bijen doodt 63 bedreigde pinguïns in Zuid-Afrika

Deze kleurrijke pinguïns veroveren het internet: grappig, uniek, maar vooral héél duur. Maak kennis met de Pudgy Penguins

25 augustus Hebt u ooit al gehoord van de Pudgy Penguins? Geen nieuwe strip- of televisiereeks. Wel een collectie van exact 8.888 kleurrijke prentjes van gekke pinguïns die het internet veroveren en voor veel geld van hand tot hand gaan. Het is de laatste hype in NFT-land, waar unieke, digitale bestanden voor veel geld verhandeld worden. De 25-jarige David* uit Rupelmonde is één van de gelukkigen die twee pinguïns op de kop kon tikken. “De mijne zijn in kerstthema, met een rode achtergrond, kerstmuts en -halssnoer.”