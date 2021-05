Zwaan verlost van zwarte sok over de kop: “Dwaze grap had haar dood kunnen betekenen”

De politie van Lincolnshire meent dat het kledingstuk opzettelijk over de zwaan heen is getrokken, op basis van de “nauwsluitende pasvorm” en “hoe ver het rond de nek zat”. Inspecteur Kate Burris van de dierenbescherming spreekt van een “dwaze grap”, die “de arme zwaan voor een lange periode had kunnen doen afzien en uiteindelijk haar dood had kunnen betekenen”. Ook het eventuele kroost van de zwaan had slachtoffer kunnen worden, aldus Burris, omdat het op dit moment broedseizoen is.