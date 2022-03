Zo mooi is onze natuur: zelfs de trailer van de eerste grote Belgische natuurdocu is al indrukwekkend

Van een havik die in een Limburgs bos op een konijn jaagt, over nijlganskuikentjes die uitschuiven op het ijs van een Brusselse vijver tot boksende hazen in de buurt van Bergen: de eerste beelden uit ‘Onze Natuur’, de eerste grote Belgische natuurdocumentaire, zijn even hartverwarmend als indrukwekkend. “Daar is veel geduld en soms wat geluk voor nodig geweest”, zegt Pim Niesten, de cameraman die een groot deel van de 800 (!) draaidagen voor zijn rekening nam.