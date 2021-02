Zijn drijvende iglo's de oplossing voor bedreigde pinguïns? Deze architect denkt van wel

Sajjad Navidi denkt met de drijvende iglo’s de oplossing gevonden te hebben om keizerpinguïns op Antarctica te beschermen. Door smeltende ijskappen komt hun voortbestaan in het gedrang, maar de Iraanse architect wil hen daarbij helpen. Dankzij drijvende iglo’s moeten de pinguïns genoeg ruimte hebben om hun eieren warm te houden. Een omgekeerde iglo onder water zorgt ervoor dat de dieren veilig naar eten kunnen zoeken. Voorlopig is het nog maar een idee, maar Navidi is er alvast enthousiast over: “Ik hou van pinguïns!”

Bedenkingen

Toch loopt niet iedereen even warm van het idee. Volgens Arlo Hemphill van Greenpeace moeten we eerst andere problemen aanpakken. “Het probleem is ons gebruik van fossiele brandstoffen dat het klimaat op de planeet drastisch verandert. Tot we dat aanpakken zullen we geen pinguïns kunnen redden door middel van drijvende constructies in het water.”