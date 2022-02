Zesjarige onderzoeker ontdekt nieuwe miljoenpoot voor België

De smalle haakpoot komt vrij vaak voor in Engeland en in Duitsland, maar is zeldzaam in Nederland en zeer zeldzaam in Frankrijk. In Groothertogdom Luxemburg is de soort nooit gevonden. “De verspreiding is eigenaardig en mogelijk is ze vele eeuwen geleden al op verschillende plaatsen verspreid geraakt door de mens vanuit zuidelijker Europa”, zegt Natuurpunt in een communiqué.