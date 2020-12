Zelfs jongvolwassen chimpansees zijn mama’s kindjes

NASA euthana­seer­de 27 proefdie­ren op één dag tijd

23 december De 27 aapjes die het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA vorig jaar in zijn bezit had, werden allemaal gedood op slechts één dag tijd. Zo blijkt uit de documenten die Amerikaanse media konden inzien. Het besluit om de dieren te doden in plaats van ze naar een opvangcentrum te verplaatsen, stuit vele dierenrechtenorganisaties tegen de borst.