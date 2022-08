Zeldzame witte olifant geboren volgens staatsmedia Myanmar

In Myanmar is volgens staatsmedia een zeldzame witte olifant geboren. In Myanmar gelden witte olifanten als symbolen van macht en geluk. De dieren moeten aan tal van criteria voldoen om als ‘witte olifant’ door het leven te gaan.

De jonge olifant werd vorige maand geboren in de westelijke staat Rakhine, weegt ongeveer 80 kilogram en is ongeveer 70 cm lang, meldt de krant ‘Global New Light of Myanmar’. Op beelden van de staatstelevisie was te zien hoe de witte olifant zijn moeder - de 33-jarige Zar Nan Hla - volgt naar een rivier, waar hij werd gewassen door zijn verzorgers.

Deze olifant beschikt over zeven van de acht kenmerken die worden geassocieerd met zeldzame witte olifanten, aldus ‘Global New Light’. “Hij heeft parelkleurige ogen, een huidplooi aan de schouders, witte haren, een opvallende staart, opvallende tekens op de huid, vijf klauwen op de voorpoten, vier op de achterpoten en grote oren”, schrijft de krant. Hier dier kreeg voorlopig nog geen naam.

In Myanmar gelden witte olifanten als symbolen van macht en geluk. Volgens de staatsmedia leven er in Myanmar zes witte olifanten, allemaal onder het beheer van het leger. Dat is aan de macht sinds de regering bij een staatsgreep in februari 2021 werd afgezet. De staatsgreep werd gevolgd door langdurige protesten.

“Ben ik kleurenblind?”

Op sociale media reageren sommigen sceptisch op het bericht over de witte olifant. “Ben ik kleurenblind als ik vind dat hij er bruin uitziet?”, klonk het volgens France24 in een reactie. Al is een witte huid geen noodzakelijke voorwaarde om als ‘witte olifant’ bestempeld te worden. De lichaamskleur is grijs met een tint kastanjebruin, maar de olifant heeft wel witte haren.

