Zeldzame blauwe vinvis bedreigd door drukke scheepvaart in Stille Oceaan

De blauwe vinvis, die maar liefst 170 ton kan wegen en tot wel 30 meter lang kan zijn, was bijna helemaal verdwenen na een bijzonder intense periode van walvisvangst in de vorige eeuw. Jarenlang konden onderzoekers amper een blauwe vinvis spotten. Een onderzoek dat vorig jaar plaatsvond, resulteerde uiteindelijk in 58 waarnemingen.

Nu wordt het dier opnieuw geconfronteerd met een groot gevaar. Volgens een onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, varen er dagelijks maar liefst duizend boten door het belangrijkste voedselgebied van de blauwe vinvis in het oosten van de Stille Oceaan. Wetenschappers die de voedingspatronen van de grootste walvisachtigen ter wereld onderzochten, ontdekten dat maar liefst 83 procent van de schepen in het gebied tot zalmkwekerijen in Patagonië behoren. Via satellietgegevens is het mogelijk om vast te stellen waar de kans op ongelukken het grootst is.

Luis Bendrinana-Romano, hoofdonderzoeker, zegt dat de gegevens over de scheepvaart in de regio bijzonder alarmerend zijn. “We weten dat de totale walvispopulatie in dit gebied erg laag is. Elk incident kan resulteren in de dood van een van deze dieren. Het vormt een reële bedreiging voor de instandhouding van de blauwe vinvis”, aldus de onderzoeker.

Wanneer een blauwe vinvis zich voedt, investeert hij veel energie om zijn belangrijkste maaltijd - krill - te vinden. “Hierdoor zijn ze meer vatbaar voor botsingen met boten. Vooral ‘s nachts is dat het geval, omdat walvissen dan dichter bij het wateroppervlak komen.” De wetenschappers roepen de visserij op om samen te werken aan beschermende maatregelen.

