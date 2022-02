Zeldzame baby-spookhaai ontdekt in Nieuw-Zeeland

Recordaan­tal dieren in bescher­ming genomen vorig jaar: gemiddeld 20 dieren per dag gered

De Vlaamse Afdeling Dierenwelzijn heeft vorig jaar 6.816 dieren in bescherming genomen: gemiddeld ongeveer 20 per dag. Dat is een record. Er zijn ook nog nooit zoveel controles uitgevoerd en ook het aantal boetes lag nooit zo hoog. "We grijpen veel kordater in, telkens wanneer we merken dat dieren mishandeld of verwaarloosd worden", zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA).

