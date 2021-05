Zelden in het echt geziene “monsterachtige” diepzeevis spoelt aan op een strand in Californië

Op een strand in Californië is vorige week een heel opvallende vis aangespoeld, een vis die normaal diep in de zee leeft en gekend staat als één van de minst gespotte soorten van alle diepzeevissen. U herkent het nog niet? Dit is een diepzeehengelvis of zwarte zeeduivel, of ook het schrikwekkende monster dat in de populaire Disney/Pixar-animatiefilm ‘Finding Nemo’ visjes Dory en Marlin in de duisternis van het diepe water de stuipen op het lijf joeg. Met zijn ‘lamp’, een hengelachtig lichtgevend orgaan bengelend voor zijn kop, lokt deze duivel zijn prooien. Of nee, haar prooien.

De diepzeehengelvis van ongeveer 45 centimeter groot spoelde afgelopen vrijdag in opmerkelijk goede staat aan op Crystal Cove State Beach, in het stadje Newport Beach. Het beest lijkt recht uit een horrorfilm te komen, zo met de mond wagenwijd opengesperd en daarin die uitgebreide set van scherpe, lange tanden. Ook het grote uitstekende aanhangsel dat met slierten van tentakels voor die enge mond bungelt, trekt de aandacht.

Zeldzame vondst

Het mag dan wel een griezelig zicht zijn, dat vreemde dier op het zand, maar het is wel een zeldzame en unieke vondst. Deze vis leeft normaal diep in de Stille Oceaan en is nog maar amper gezien. Het was strandganger Ben Estes die de diepzeehengelvis aantrof op het strand. “Ik wist meteen dat het een ongewone ontdekking was”, zegt Ben tegen de Britse krant The Guardian. De Amerikaan woont aan de zee en gaat al heel zijn leven lang vissen. “Maar nog nooit heb ik een vis gezien die er zó uitziet.”

Volledig scherm De 'zwarte duivel' die werd gevonden op het strand in Californië. © Ben Estes/Crystal Cove State Park

Bijna perfect intact

“Ik weet niet of hij de implicaties besefte van wat hij net had gevonden”, zegt Jessica Roame, educatiecoördinator van Davey’s Locker Sportfishing aan The Los Angeles Times. Zij wijst erop dat deze vissen normaal gezien honderden meters onder de oppervlakte leven. Het gaat hier waarschijnlijk om een Pacifische voetbalvis of Himantolophus sagamius. “Het is echt heel opvallend dat dit dier helemaal op het strand is beland, ze worden zelden buiten de dieptes gevonden. De vis was dan ook nog eens bijna perfect intact.”

Wetenschappers zijn heel enthousiast dat ze dankzij de vondst een nieuwe blik kunnen werpen op de diepzeehengelvis, waar wereldwijd meer dan 200 soorten van zouden zijn. Deze vis werd intussen ingevroren om hem te kunnen bewaren. Mogelijk krijgt het dier binnenkort een speciaal plekje in het natuurmuseum van Los Angeles.

Lokhengel

Ook al worden ze bijna nooit gezien, diepzeehengelvissen zijn bekende diepzeevissen. Daar zit hun uiterlijk voor veel tussen, gecombineerd met de intrigerende jachttechniek gelinkt aan hun bizarre look. Met hun lokhengel, het flashy fosforescerende ‘lampje’ voor hun kop dat in het diepe water oplicht met behulp van lichtuitstralende bacteriën, lokken ze vissen, inktvissen en schaaldieren, die ze vervolgens met hun stekelige tanden ‘opvegen’ en verorberen.

Seksuele parasieten

Zo doen de vrouwtjes het toch. Want er is nog meer fascinerend aan deze vissen. De mannetjes zijn doorheen de tijden geëvolueerd tot een soort van “seksuele parasieten” en zijn veel kleiner in grootte dan de vrouwtjes. Nadat ze zichzelf vasthechten aan de dames en de twee versmelten, verliezen de mannen al hun interne organen - inclusief hun ogen - en blijft er op de duur niets anders over dan testikels. Voor eeuwig aan elkaar gesmeed, is het mannetje gedegradeerd tot permanente spermaleverancier in ruil voor voeding.

De vondst op het strand in Californië is dan ook duidelijk... een meisje.

“Het is een wonderlijke soort”, zei emiritus-professor Theodore W. Pietsch van de universiteit van Washington enkele jaren geleden aan The New York Times. Dit nadat onderzoekers tijdens een onderwaterexpeditie in 2016, op 800 meter diepte voor de kust van de Portugese eilandengroep Azoren, voor het eerst een paar diepzeehengelvissen hadden zien voortplanten.

Op de machtige beelden is te zien hoe het vrouwtje wordt verlicht door een eigen set van bioluminescerende ‘snorharen’, terwijl haar piepkleine partner ‘aan boord’ klimt. In de universiteit van Washington huist de grootste collectie diepzeehengelvissen. “Het zijn prachtige, geweldige dieren die onze aandacht en onze bescherming verdienen”, aldus professor Pietsch.

“Deze vreemde en fascinerende vis is een bewijs van de diversiteit van het zeeleven dat onder het wateroppervlak op de loer ligt”, luidt het nog in een recente post van het Crystal Cove State Park. “Aangezien wetenschappers steeds meer over deze diepzeewezens leren, is het belangrijk om stil te staan bij hoeveel er eigenlijk nog geleerd kan worden van onze prachtige oceaan.”

