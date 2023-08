Zeker zeven wolfjes geboren in Hoge Venen

Op foto’s is te zien dat het nest van het mannetje Akela en het vrouwtje Maxima – hun derde nest ondertussen – zeker vijf jongen telt. Akela werd voor het eerst in juni 2018 in het gebied opgemerkt. Later, in 2020, verscheen Maxima. Beide wolven komen uit een Duits-Poolse stamboom. In 2021 en 2022 kreeg het koppel ook al welpjes.