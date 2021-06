Zeker 65 diersoorten kunnen lachen: wat is de functie daarvan?

Uitgestor­ven kabeljauw ligt straks in gekweekte vorm weer op uw bord

2 juni Onderzoekers zijn erin geslaagd om een kabeljauw die door vervuiling van de Vlaamse wateren sinds de jaren '70 is uitgestorven, opnieuw te kweken. De soort, die traditioneel bekend is van zijn smaak aan de Gentse waterzooi, is een lekkernij met heel wat commercieel potentieel. Zo is het mogelijk om de vis erg duurzaam te kweken, zelfs in het centrum van de stad.