Zeker 2,5 miljard T. rexen zwierven rond op aarde, zo schatten onderzoekers

Onder de indruk van de oppermachtige Tyrannosaurus rex? Stel je dan maar eens voor dat er zo’n 2,5 miljard exemplaren op aarde hebben rondgedwaald. Niet op hetzelfde moment, maar wel in de 2,5 miljoen jaar dat deze dinosauriërs op aarde rondliepen. Dat schrijven onderzoekers in het vaktijdschrift Science.

Eenmaal volwassen kon het indrukwekkende dier wel 3,5 meter hoog (heuphoogte), 12,4 meter lang en bijna 5.000 kilogram zwaar worden. De Tyrannosaurus rex, de “koning-tiransauriër” of kortweg de T. rex was een van de grootste vleeseters die ooit op onze aarde hebben rondgelopen. Maar hoeveel van deze gigantische dinosaurussen er precies zijn geweest, was onduidelijk. Tot nu.

Om de grootte van de totale populatie te berekenen gingen paleontologen van de University of California aan de slag met de informatie die de laatste jaren over de soort werd verzameld. De berekening die daaruit volgde, veronderstelt dat er zo’n 20.000 Tyrannosaurussen op hetzelfde moment in Noord-Amerika aanwezig waren. Dat betekent dat er in de 2,5 miljoen jaar dat de dino’s op aarde rondliepen, in totaal zeker 2,5 miljard exemplaren hebben geleefd verdeeld over zo'n 127.000 generaties.

Schatting

Het gaat slechts om een grove schatting. Statistieken wijzen immers uit dat er evengoed 1.300 tot 328.000 exemplaren op hetzelfde moment geleefd kunnen hebben. Dat zou betekenen dat er tussen de 140 miljoen en zelfs 42 miljard Tyrannosaurussen geleefd kunnen hebben.

Volgens de onderzoekers onderstreept de schatting vooral het geluk dat we hebben om te weten wat een T. rex is. Er zijn inmiddels zo’n 100 fossielen gevonden. Als er maar 2,5 miljoen Tyrannosaurussen hadden geleefd in plaats van (minstens) 2,5 miljard hadden we wellicht nooit geweten dat ze bestonden.