Zeewier in voer kan methaanuitstoot van boerende koeien met 82 procent verminderen

Wetenschappers hebben nu vijf maanden lang zeewier (van de soort asparagopsis taxiformis) gevoegd bij het voedsel van runderen en stelden vast dat het vee 82 procent minder methaangassen uitstootte in de atmosfeer. De studie bouwde voort op hun eerder onderzoek dat al aantoonde dat zeewier op korte termijn een positieve invloed had op de methaanuitstoot van koeien. “We hebben nu degelijk bewijs dat zeewier in veevoer een efficiënte manier is om broeikasgassen te verminderen en dat de werkzaamheid niet afneemt na verloop van tijd”, zegt Ermias Kebreab, directeur van het World Food Center en landbouwwetenschapper aan de University of California. Hij leidde het onderzoek samen met doctoraatsstudente Breanna Roque.

Koeien produceren methaangassen via microben in hun maag. Dat gebeurt tijdens het verteringsproces dat enigszins vergelijkbaar is met fermentatie. Methaan blijft niet zo lang in de atmosfeer als koolstofdioxide, maar is wel meer dan dertig keer efficiënter in het vasthouden van warmte. Daarom is het een belangrijk broeikasgas. In de Verenigde Staten is de landbouw verantwoordelijk voor ongeveer tien procent van de schadelijke uitstoot. Daarvan komt een groot deel van koeien, die methaan opboeren en via hun neusgaten de lucht instoten. In mindere mate komt methaan ook vrij bij windjes van de herkauwers.