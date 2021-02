Zeeleeuwen sterven aan mysterieuze kanker in Californië en wetenschappers weten nu hoe dat komt

Tests

De experts deden meer dan twee decennia lang tests op alle zeeleeuwen die in het opvangcentrum voor zeedieren binnenkwamen, bijna vierhonderd in totaal. Een kwart daarvan leed aan kanker, iets wat bijzonder zeldzaam is bij wilde dieren. Ze onderzochten het bloed van de zeezoogdieren, hun speklaag en weefsel, alsook hun nieren en voortplantingsorganen.

Er kwamen patronen naar boven. Een onbekende herpes was duidelijk de oorzaak van de kanker. En zeeleeuwen met een hogere concentratie van DDT en PCB’s in hun speklaag bleken vatbaarder om eraan onderdoor te gaan. “De concentratie van giftige stoffen in deze dieren in Californië is buitengewoon en werkt de kanker in de hand”, aldus patholoog Pádraig Duignan van het Marine Mammal Center. “De schadelijke stoffen die hier in het verleden gedumpt werden, zijn de afgelopen jaren nauwelijks afgebroken en niemand weet of dat ooit het geval zal zijn.”