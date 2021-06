“Ze kruipen in je neus, je mond en je oren”: invasie van lieveheersbeestjes op Roemeense stranden

Twee Austra­liërs verplet­terd door walvis

8 juni Twee Australiërs hebben zware verwondingen opgelopen nadat ze verpletterd werden door een walvis. Een 18-jarige man was samen met een 39-jarige vriend aan het vissen op een boot toen de walvis plots op het dek terechtkwam en beide mannen verwondde. De 18-jarige man werd naar het ziekenhuis gevoerd met een gebroken nek en zware hoofdwonden, hij ligt nu in coma. Zijn vriend heeft een hersenschudding en enkele verwondingen in het gezicht.