‘Wonderpijlstaartrog’ die zonder bevruchting ter wereld kwam in Nederland, overleden

Nieuw videobe­wijs van aanwezig­heid lynx in de Semoisval­lei in België

9 augustus Er is nieuw videobewijs opgedoken van de aanwezigheid van de lynx in de Semoisvallei in ons land. Vorig jaar was er fotobewijs, maar dit keer staat "het spook van het bos," zoals de lynx ook genoemd wordt, op video. Dat maakte Jan Loos van natuurvereniging Landschap vzw maandag bekend. "Met deze nieuwe video is onomstotelijk aangetoond dat de Europese lynx zich in onze Ardennen heeft gevestigd. Het zijn geen beelden van een toevallige zwerver, maar van een territoriaal gevestigd dier", zegt Jan Loos.